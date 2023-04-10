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В России падает производство и продажи мебели

Производство и продажи мебели в России продолжают падать. Как сообщает «Коммерсант», снижение спроса, остановка фабрик IKEA и закрытие для российских производителей большинства экспортных рынков вызвали уменьшение выпуска мебели почти на 10% в первые месяцы 2023 года.

В России падает производство и продажи мебели
© globallookpress.com

Как отметили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), за первые два месяца 2023 года производство мебели в стране в натуральном выражении сократилось до 7,9 млн единиц или на 10%. Участники рынка ожидают, что к концу 2023 года падение производства достигнет 20%. Снижение происходит впервые за последние два года. В частности, в январе-феврале 2021-2022 годов выпуск мебели, наоборот, рос, в том числе на фоне ввода большого объема жилья.

По словам главы АМДПР Тимура Иртуганова, сокращение производства происходит из-за падения активности покупателей. Кроме того, приостановка российских предприятий шведской IKEA — на нее приходилось более 20% объема выпуска мебели в РФ.

Также некоторые компании могли сократить производство из-за нарастающих складских запасов. По данным Business Stat, на конец 2022 года их объем составлял 22,5% от всей произведенной продукции, что на 4-5 п.п. больше, чем в 2017-2021 годах. По мнению экспертов, существенный объем нераспроданной продукции сохранится на протяжении 2023–2025 годов.

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