Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин объяснил падение курса российской валюты продлением «нижней точки» поступления экспортной выручки в связи с ее проседанием в начале года. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания рабочей группы в Госдуме, передает ТАСС.

Он ожидает, что в стране в дальнейшем будет наблюдаться «более гладкая» динамика.

Курс доллара к рублю повысился на 13% с начала текущего года. В начале 2023-го «американец» торговался на уровне 72 рублей. Сегодня стоимость доллара на Московской бирже в моменте преодолела отметку в 82,5 рубля.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов предположил, что курс рубля укрепится за счет валютных поступлений в Россию на фоне роста стоимости энергоносителей. Он отметил, что в настоящее время взлетели цены на российские нефть, газ и уголь. Соответственно, валютные потоки в страну усилятся, а рубль, в свою очередь, покажет «тенденцию к укреплению».