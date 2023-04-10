Eurocontrol: запрет на полеты из России в Европу сохранится до 2029 года

Действующий запрет на осуществление авиарейсов из России в страны Европы, с большой долей вероятности, будет в силе в ближайшие годы — вплоть до 2029 года. Такой прогноз дали эксперты Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol).

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28 февраля 2022 года власти Евросоюза (ЕС) приняли решение полностью закрыть воздушное пространство региона для российских самолетов. Данная мера была продиктована обострением конфликта на Украине. Речь шла о любых воздушных судах, эксплуатируемыми российскими авиаперевозчиками или зарегистрированными в РФ.

Прогноз аналитиков Eurocontrol подразумевает, что в ближайшие семь лет воздушное пространство ряда стран СНГ, включая Россию и Украину, останется закрытым для воздушных судов. По этой причине ожидать возвращения бесперебойной связи этого региона со странами Европы в ближайшие годы не приходится.

«Ограничения в воздушном пространстве Украины, России, Белоруссии и Молдавии сохранятся до конца горизонта — вплоть до 2029 года. В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России останется закрытым до конца горизонта (2029). Возврата к нормальным маршрутам к концу этого горизонта не ожидается», — говорится в докладе организации.