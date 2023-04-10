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44 минуты назад

Эксперты предсказали запрет на полеты из России в ЕС до 2029 года

Мария Иванова

Эксперты Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) считают, что запрет на полеты в страны ЕС из России и обратно сохранится до 2029 года. Об этом сообщает «Лента.ру».

Eurocontrol: запрет на полеты из России в Европу сохранится до 2029 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Eurocontrol считают, что возвращения к «нормальным» маршрутам полетов не ожидается раньше «конца этого горизонта», также это касается Украины, Белоруссии и Молдавии.

В октябре 2022 года эксперты организации прогнозировали, что перелеты восстановятся к 2028 году.

После начала украинского кризиса ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Евросоюз с 27 февраля 2022 года ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока, воздушное пространство для России закрыли и другие западные страны. РФ вела аналогичный запрет для авиаперевозчиков из западных стран.

Также санкции против РФ распространились на самолеты российских компаний.

Авиакомпании просят новые меры поддержки

Страны ввели ограничения в отношении страхования/перестрахования, лизинга, эксплуатации и технического обслуживания на рейсах в/из РФ, запретив продажи, передачу, поставки или экспорт самолетов и любых компонентов в Россию.

Экономика,ЕС,
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