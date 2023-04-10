Эксперт рассказал о новой задаче российской нефтяной отрасли

"Авторы публикации объясняют сообщения, согласно которым один из банков прекратил проводить расчеты, тем, что он якобы присоединился к потолку цены. Но потолок цены - это не про куплю и продажу нефти. Потолок цены - это запрет на перевозку и страхование этой перевозки, если цена нефти, которая заливается в танкер, превышает 60 долларов за баррель.



То есть нефть можно покупать и продавать абсолютно по любым ценам. В разъяснительных документах регуляторов США и ЕС прописано, что если нефть до вас добралась - танкер доплыл и нефть отгружается в порту, то вы можете ее приобретать по любой цене, и в отношении вас вторичных санкций не будет. Поэтому банки даже не находятся в зоне риска. Bank of Baroda может свободно проводить операции купли-продажи через свои счета, и все будет нормально, ему ничего не грозит. Поэтому я бы не доверял этой публикации, она выглядит крайне странно.



Если бы Индия решила соблюдать санкции или ввела бы ограничения по расчетам, то мы бы уже увидели снижение объемов поставок. Если была такая проблема, то часть компаний уже начала бы перестраиваться на другие рынки", — сказал собеседник Рамблера, уточнив, что представители российских нефтяных компаний не жаловались на проблемы с расчетами с индийской стороной.