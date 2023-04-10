Эксперт рассказал о новой задаче российской нефтяной отрасли
Новой задачей для российской нефтяной отрасли является снижение размера скидки на экспортную нефть. Об этом в разговоре с Рамблером заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, комментируя сообщения о рекордных поставках нефти из России в Индию.
РИА Новости со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa ранее сообщило, что Россия шесть месяцев удерживает лидерство по поставкам сырой нефти в Индию. В марте текущего года объемы импорта российского сырья выросли до новых максимумов и достигли отметки в 1,64 млн баррелей в сутки.
Мы закрепились на позиции крупнейшего поставщика нефти в Индию, а Индия - на позиции крупнейшего рынка сбыта российской нефти, которая перевозится морским транспортом. Если же учитывать объемы, поставляемые по нефтепроводам, то первое место занимают поставки нефти в Китай.
Если посмотреть статистику по морским отгрузкам, то окажется, что чуть ли не 90% российской нефти, которая перевозится морским транспортом, отгружается в Индию и Китай. А оставшиеся 10% - это поставки в Турцию. То есть у России сконцентрированные рынки сбыта. Но это издержки первоочередной задачи, которая ставилась перед Россией после введения санкций, в том числе после 5 декабря 2022 года, когда заработало и эмбарго на поставки в страны Евросоюза, и потолок цены на нефть, — это перенаправление всех объемов экспортируемой нефти на азиатские рынки. И мы эту задачу успешно выполнили - сейчас вся нефть идет именно на азиатские рынки. В Европу остались только трубопроводные поставки - в Венгрию, Чехию и Словакию, а также в Сербию - транзитом через Венгрию и Хорватию.
Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Следующей задачей для российского нефтяного сектора, по словам специалиста, станет снижение скидки на российскую нефть для ее покупателей.
"За декабрь-январь для России установился не слишком хороший статус-кво: скидка на нефть очень высокая, и ее размер сохраняется. Получается новая нормальность: российская нефть торгуется со скидкой в 30-35 долларов за баррель. И такая ситуация Россию не устраивает, поскольку из-за этого в основном страдают доходы бюджета. Поэтому РФ начала предпринимать соответствующие меры.
Во-первых, с марты мы пошли на добровольное сокращение производства. Во-вторых, Минфин принял новую методику расчета экспортной пошлины, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Он стал стимулировать компании к тому, чтобы они снижали скидку. С апреля она не должна превышать 34 долларов за баррель, с мая — 31 доллара, с июня — 28 долларов, с июля — 25 долларов", — рассказал Юшков.
Вместе с тем специалист отметил, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию благодаря скидкам.
"В этом плане без какой-то скидки не обойтись, иначе Индия будет приобретать ближневосточную нефть. Хотя и там для Нью-Дели не все так просто - теперь ближневосточная нефть уходит в Европу. И если Индия вдруг захочет ее покупать, то ей придется конкурировать по цене", — заявил эксперт.
Комментируя сообщения об отказе третьего по величине индийского банка - Bank of Baroda - проводить платежи за российскую нефть, если ее цена превышает установленный странами G7 и Евросоюзом потолок в 60 долларов за баррель, Юшков призвал не доверять полностью этой информации.
"Авторы публикации объясняют сообщения, согласно которым один из банков прекратил проводить расчеты, тем, что он якобы присоединился к потолку цены. Но потолок цены - это не про куплю и продажу нефти. Потолок цены - это запрет на перевозку и страхование этой перевозки, если цена нефти, которая заливается в танкер, превышает 60 долларов за баррель.
То есть нефть можно покупать и продавать абсолютно по любым ценам. В разъяснительных документах регуляторов США и ЕС прописано, что если нефть до вас добралась - танкер доплыл и нефть отгружается в порту, то вы можете ее приобретать по любой цене, и в отношении вас вторичных санкций не будет. Поэтому банки даже не находятся в зоне риска. Bank of Baroda может свободно проводить операции купли-продажи через свои счета, и все будет нормально, ему ничего не грозит. Поэтому я бы не доверял этой публикации, она выглядит крайне странно.
Если бы Индия решила соблюдать санкции или ввела бы ограничения по расчетам, то мы бы уже увидели снижение объемов поставок. Если была такая проблема, то часть компаний уже начала бы перестраиваться на другие рынки", — сказал собеседник Рамблера, уточнив, что представители российских нефтяных компаний не жаловались на проблемы с расчетами с индийской стороной.
Ранее авторы турецкого издания Cumhuriyet заявили, что решение ряда стран альянса ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, о резком сокращении объемов суточной нефтедобычи продемонстрировало шаткое положение, в которое к настоящему времени попала глобальная нефтедолларовая система. Как отмечалось, все больше стран выражают готовность вести торговлю в национальных валютах, что также подрывает позиции мировой резервной валюты - американского доллара.