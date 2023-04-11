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1 час назад

РБК: глава ВТБ призвал возобновить приватизацию в России

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Глава ВТБ Андрей Костин выступил за перезапуск процесса приватизации в России для финансирования приоритетных проектов. Об этом он написал в авторской колонке для РБК.

Глава ВТБ призвал возобновить приватизацию в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность. Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть», — отметил в материале банкир.

По мнению Костина, перезапуск приватизации мог бы обеспечить новую модель роста российской экономики. Глава ВТБ убежден, что это позволит не только успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но и дать мощный импульс расшивке тех «узких мест», где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения. Финансист добавил, что обеспечить их может частная инициатива.

Помимо возобновления приватизационной программы, Костин выступает за привлечение дополнительных средств за счет расширения госдолга, более активного расходования финансовых резервов и перераспределения бюджета. В числе ключевых направлений развития России глава ВТБ называет оперативное строительство логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск отраслей промышленности и укрепление обороноспособности страны.

Экономика,Экономика России,Андрей Костин,Банк ВТБ,
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