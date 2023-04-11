Глава ВТБ призвал возобновить приватизацию в России

Глава ВТБ Андрей Костин выступил за перезапуск процесса приватизации в России для финансирования приоритетных проектов. Об этом он написал в авторской колонке для РБК.

«Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность. Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть», — отметил в материале банкир.

По мнению Костина, перезапуск приватизации мог бы обеспечить новую модель роста российской экономики. Глава ВТБ убежден, что это позволит не только успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но и дать мощный импульс расшивке тех «узких мест», где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения. Финансист добавил, что обеспечить их может частная инициатива.