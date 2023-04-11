Экономист рассказал о плюсах слабого рубля

«Процесс носит вполне объективный характер. Думаю, он вполне устраивает тот же Минфин РФ, поскольку это помогает ему улучшить балансировку бюджета, потому что при слабом рубле увеличиваются номинальные доходы бюджета. Поэтому процесс объективный и ничего страшного у нас не произошло. Если мы смотрим на те уровни, на которые у нас вышли валюты, то они сопоставимы с уровнем начала прошлого года, поэтому ничего экстраординарного пока я не вижу», — сказал Владимир Косой.