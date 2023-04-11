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Экономист: слабый рубль увеличивает номинальные доходы бюджета России

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Ослабление курса рубля устраивает Министерство финансов РФ, так как это позволяет увеличивать номинальные доходы бюджета. Об этом в беседе с URA.RU заявил президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой.

Экономист рассказал о плюсах слабого рубля
© ТАСС

«Процесс носит вполне объективный характер. Думаю, он вполне устраивает тот же Минфин РФ, поскольку это помогает ему улучшить балансировку бюджета, потому что при слабом рубле увеличиваются номинальные доходы бюджета. Поэтому процесс объективный и ничего страшного у нас не произошло. Если мы смотрим на те уровни, на которые у нас вышли валюты, то они сопоставимы с уровнем начала прошлого года, поэтому ничего экстраординарного пока я не вижу», — сказал Владимир Косой.

«Для экспортеров это выгодно. Для Минфина РФ это выгодно. Страдает немного импорт от такого курса, но это не то, что сейчас является ключевым с точки зрения государства», — добавил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что Центробанк РФ может остановить ослабление рубля, если процесс будет принимать критические формы.

«Если говорить о психологических отметках, то я бы говорил, что уровень поддержки 100 рублей за евро. Если евро окажется выше 100 рублей, то это поспособствует неким паническим настроениям. Я думаю, что у Центрального банка достаточно инструментов, чтобы такого не произошло», — заключил экономист.

Рубль начал слабеть с начала 2023 года. Так, доллар вырос к российской валюте на 13%. Зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин объяснил, что ослабление курса рубля является результатом продления «нижней точки» поступления экспортной выручки из-за ее проседания в начале года.

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