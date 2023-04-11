Названы лучшие города для трудоустройства российской молодежи

Салехард, Новый Уренгой и Южно-Сахалинск оказались городами с самыми лучшими условиями для трудоустройства молодых специалистов.
Как сообщают «Известия», их привлекательность для построения карьеры объясняется самым высоким размером заработной платы в России.
В целом в большинстве городов работодатели заинтересованы в найме начинающих специалистов. При этом на поиск работы россияне в среднем тратят более шести месяцев — для молодого специалиста это критично долго.
Молодые люди не имеют достаточного опыта и навыков для трудоустройства, а значит, не могут конкурировать с более опытными претендентами.
Ранее "СП" писала, что в России растет число вакансий. Высокий спрос на сотрудников отмечен в группе профессий «Продажи». На втором месте по популярности с долей 12% от общего числа объявлений на площадке — группа профессий «Производство, сырьё, с/х»