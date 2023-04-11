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33 минуты назад

Названы лучшие города для трудоустройства российской молодежи

Свободная пресса

Салехард, Новый Уренгой и Южно-Сахалинск оказались городами с самыми лучшими условиями для трудоустройства молодых специалистов.

Названы лучшие города для трудоустройства российской молодежи
Фото: ТАССТАСС

Как сообщают «Известия», их привлекательность для построения карьеры объясняется самым высоким размером заработной платы в России.

В целом в большинстве городов работодатели заинтересованы в найме начинающих специалистов. При этом на поиск работы россияне в среднем тратят более шести месяцев — для молодого специалиста это критично долго.

Молодые люди не имеют достаточного опыта и навыков для трудоустройства, а значит, не могут конкурировать с более опытными претендентами.

Ранее "СП" писала, что в России растет число вакансий. Высокий спрос на сотрудников отмечен в группе профессий «Продажи». На втором месте по популярности с долей 12% от общего числа объявлений на площадке — группа профессий «Производство, сырьё, с/х»

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