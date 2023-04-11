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15 минут назад

Казахстан запретил ввоз пшеницы автомобильным транспортом

ТАСС

Министерство сельского хозяйства Казахстана сроком на полгода ввело запрет на ввоз в республику пшеницы автомобильным транспортом. Об этом говорится в приказе министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, опубликованном во вторник на сайте банка нормативных правовых актов.

Казахстан запретил ввоз пшеницы автомобильным транспортом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", - говорится в документе.

Приказ вводится в действие со дня его официального опубликования.

Ранее в ведомстве поясняли, что указанное решение продиктовано текущей ситуацией на казахстанском рынке зерна и муки, который последние несколько лет страдает из-за нелегального ввоза пшеницы. По данным отраслевых ассоциаций, объемы так называемого серого импорта пшеницы достигают 1,5-2 млн тонн в год, а общий ущерб государству ежегодно оценивается в размере $500 млн.

Экономика,ЕАЭС,
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