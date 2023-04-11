Казахстан запретил ввоз пшеницы автомобильным транспортом

Министерство сельского хозяйства Казахстана сроком на полгода ввело запрет на ввоз в республику пшеницы автомобильным транспортом. Об этом говорится в приказе министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, опубликованном во вторник на сайте банка нормативных правовых актов.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза ", - говорится в документе.

Ранее в ведомстве поясняли, что указанное решение продиктовано текущей ситуацией на казахстанском рынке зерна и муки, который последние несколько лет страдает из-за нелегального ввоза пшеницы. По данным отраслевых ассоциаций, объемы так называемого серого импорта пшеницы достигают 1,5-2 млн тонн в год, а общий ущерб государству ежегодно оценивается в размере $500 млн.