США заподозрили ОАЭ в помощи России в обходе cанкций

США заподозрили ОАЭ в помощи России в обходе санкций, сообщает Associated Press News (AP) со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.
Утечка секретных файлов ведомства показала, что американские шпионы поймали сотрудников российской разведки, которые хвастались, что убедили ОАЭ работать вместе против спецслужб США и Великобритании. В связи с этим у Вашингтона растут опасения, что ОАЭ позволяют России и ее гражданам срывать санкции, введенные в связи с украинским конфликтом.
В частности, документ включает пункт со ссылкой на исследование от 9 марта с заголовком «Россия/ОАЭ: Углубление разведывательных отношений». Отмечается, что официальные лица США отказались подтвердить подлинность документа.
«ОАЭ, вероятно, рассматривают взаимодействие с российской разведкой как возможность укрепить растущие связи между Абу-Даби и Москвой, а также диверсифицировать разведывательное партнерство на фоне опасений по поводу выхода США из региона», — говорится в файле.
Впервые об утечке секретных документов оборонного ведомства США сообщалось 7 апреля. Уточняется, что в них утверждается скорое исчерпание систем противовоздушной обороны в арсенале Украины. Кроме того, в файлах сказано о шпионаже со стороны Вашингтона за международными политиками.