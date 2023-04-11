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США заподозрили ОАЭ в помощи России в обходе санкций

США заподозрили ОАЭ в помощи России в обходе санкций, сообщает Associated Press News (AP) со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.

США заподозрили ОАЭ в помощи России в обходе cанкций
© Unsplash

Утечка секретных файлов ведомства показала, что американские шпионы поймали сотрудников российской разведки, которые хвастались, что убедили ОАЭ работать вместе против спецслужб США и Великобритании. В связи с этим у Вашингтона растут опасения, что ОАЭ позволяют России и ее гражданам срывать санкции, введенные в связи с украинским конфликтом.

В частности, документ включает пункт со ссылкой на исследование от 9 марта с заголовком «Россия/ОАЭ: Углубление разведывательных отношений». Отмечается, что официальные лица США отказались подтвердить подлинность документа.

«ОАЭ, вероятно, рассматривают взаимодействие с российской разведкой как возможность укрепить растущие связи между Абу-Даби и Москвой, а также диверсифицировать разведывательное партнерство на фоне опасений по поводу выхода США из региона», — говорится в файле.

Впервые об утечке секретных документов оборонного ведомства США сообщалось 7 апреля. Уточняется, что в них утверждается скорое исчерпание систем противовоздушной обороны в арсенале Украины. Кроме того, в файлах сказано о шпионаже со стороны Вашингтона за международными политиками.

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