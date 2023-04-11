$79.50+0.1487.10+0.37
39 минут назад

СМИ: Швейцария не будет дополнительно замораживать российские активы

Лера Букина

Глава швейцарского государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Элен Будлигер-Артиеда заявила об отсутствии планов у Швейцарии накладывать дополнительные ограничения на российские активы, передает издание Neue Zürcher Zeitung.

Швейцария отвергла призыв посла США о новой заморозке активов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Будлигер-Артиеда прокомментировала заявление посла США Скотта Миллера. Напомним, что он выступил за дополнительную заморозку российских активов на сумму от 50 до 100 млрд франков.

По словам главы SECO, эта цифра является приблизительной оценкой российских активов в Швейцарии, поскольку под санкции попали не все граждане РФ, а лишь малое их число.

В общей сложности, как указала она, власти Швейцарии заморозили 7,5 млрд франков, что составляет чуть более трети от €21,5 млрд, замороженных по всему Евросоюзу.

Ранее послы всех стран «большой семерки» подписали в Берне конфиденциальное письмо и направили в правительство Швейцарии. Они сочли необходимым заморозить еще больше российских активов.

ЕП принял резолюцию по использованию российских активов

СМИ сообщали, что в Швейцарии всего задекларировано порядка $50 млрд российских средств.

Экономика,ЕС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий