Швейцария отвергла призыв посла США о новой заморозке активов РФ

Глава швейцарского государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Элен Будлигер-Артиеда заявила об отсутствии планов у Швейцарии накладывать дополнительные ограничения на российские активы, передает издание Neue Zürcher Zeitung.

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Так Будлигер-Артиеда прокомментировала заявление посла США Скотта Миллера. Напомним, что он выступил за дополнительную заморозку российских активов на сумму от 50 до 100 млрд франков.

По словам главы SECO, эта цифра является приблизительной оценкой российских активов в Швейцарии, поскольку под санкции попали не все граждане РФ, а лишь малое их число.

В общей сложности, как указала она, власти Швейцарии заморозили 7,5 млрд франков, что составляет чуть более трети от €21,5 млрд, замороженных по всему Евросоюзу.

Ранее послы всех стран «большой семерки» подписали в Берне конфиденциальное письмо и направили в правительство Швейцарии. Они сочли необходимым заморозить еще больше российских активов.