МВФ пересмотрел прогноз по ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал оценки экономического развития России, прогноз на 2023 год был улучшен, а на 2024 год - ухудшен. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе фонда о перспективах развития мировой экономики.

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МВФ ожидает роста ВВП РФ в 2023 году на 0,7%, а в 2024 году - на 1,3%. Как следует из доклада, представленного в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, фонд улучшил на 0,4 процентных пункта (п. п.) свой январский прогноз по росту указанного показателя в РФ на 2023 год. Прогноз по росту ВВП РФ в 2024 году ухудшен на 0,8 п. п. Согласно приведенным данным, показатель сократился в 2022 году на 2,1%.

В докладе говорится, что в 2022 году инфляция в РФ в среднем составила 13,8%. В текущем году она, как прогнозируют в фонде, снизится до 7%, а в 2024 году - до 4,6%.

В МВФ считают, что безработица в 2022 году составила в РФ 3,9%. Согласно оценкам организации, в 2023 году данный показатель снизится до 3,6%, а в 2024 году повысится до 4,3%.