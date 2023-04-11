Россия и Венгрия нашли способ избежать санкций

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Москва внесут изменения в соглашения по АЭС «Пакш-2», чтобы избежать антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление Сийярто сделал после переговоров в Москве с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым. Он также добавил, что часть этих соглашений были заключены более девяти лет назад, но сегодня они могут попасть под санкции.

«Санкции осложняют ситуацию, поэтому необходимо было найти правовую основу путем внесения изменений в существующие договоры», – сказал Сийярто.

Глава венгерского МИД также уточнил, что изменения были внесены в часть о строительстве и финансировании АЭС «Пакш-2». В соответствии с правилами Евросоюза, новые версии документов были отправлены на утверждение Еврокомиссии.

«Мы надеемся, что Европейская комиссия не захочет ставить под угрозу долгосрочную безопасность энергоснабжения Венгрии», – подытожил Сийярто.