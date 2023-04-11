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Индия собралась лишить Китай статуса центра мирового производства

Индия намерена стать более вовлеченной в мировые цепочки поставок и лишить Китай статуса центра мирового производства. Слова министра финансов Индии Нирмалы Ситхараман приводит Bloomberg.

Индия собралась лишить Китай статуса центра мирового производства
© Lenta.ru

Побороться за статус главного мирового производителя страна собирается с помощью плана стимулирования производства, охватывающего 13 секторов промышленности, включая полупроводниковую отрасль. Ситхараман заявила, что надеется наладить в Индии производство многих товаров массового потребления для удовлетворения как глобального, так и внутреннего спроса.

Министр сказала, что «наивно думать, будто все будет поставляться из Китая». Она добавила, что крупные компании стали более осторожными и диверсифицируют свой бизнес географически, опасаясь повторения глобальных сбоев в цепочке поставок, что дает новые возможности третьей по величине экономике Азии.

В прошлом месяце министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил об амбициозной цели достичь к 2030 году общего объема экспорта в размере 2 триллионов долларов в год. В этом году Индия председательствует в G-20, и правительство активно привлекает внимание к потенциалу страны, которая в ближайшие три года может стать самой быстрорастущей крупной экономикой в мире.

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