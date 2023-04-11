Инфляция в России впервые за долгое время оказалась ниже целевого ориентира Центробанка, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам.

"По состоянию на 3 апреля, председатель Центробанка [Эльвира Набиуллина], мы с ней совсем недавно об этом говорили, подтверждает, инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее 3%. Впервые за долгое-долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира Центрального банка", - сказал глава государства.

По его словам, важно избегать не только чрезмерного ускорения инфляции, но и ее избыточного замедления, поскольку это может негативно повлиять на экономическую активность в целом.

"Все мы это с вами прекрасно понимаем", - подчеркнул Путин, обращаясь к участникам совещания. "[Это] может повлиять и на планы бизнеса расширять производство, осваивать новые виды продукции, создавать рабочие места. И, конечно, это сказывается на доходах граждан и объеме бюджетных поступлений", - пояснил он.

При этом, отметил президент, с точки зрения интересов граждан, низкая инфляция, "конечно же, вещь весьма положительная, поскольку ведет к повышению реальных доходов, реальных зарплат - это, конечно, положительный фактор".

"Но нужно на этот фактор смотреть со всех точек зрения, нужно учитывать все факторы, которые влияют на потребительские цены, в том числе курс рубля, состояние валютного рынка, движение капиталов", - продолжил Путин.

В числе прочего глава государства предложил обсудить на совещании влияние на экономику РФ введенных ранее ограничений на вывоз капитала. Он напомнил, что во втором квартале 2022 года Центробанк и правительство ввели ограничения на вывоз капитала.