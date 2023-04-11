Путин предупредил о сохранении внешних факторов риска для экономики России

Президент России Владимир Путин предупредил о сохранении внешних факторов риска для отечественной экономики.
"Внешние факторы риска для нашей экономики никуда не делись. Расслабляться в этой связи, пускать ситуацию на самотек, полагая, что все само по себе будет хорошо, - было бы неправильно. На это мы права не имеем", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам во вторник.
Он указал, что "нужно постоянно отслеживать эффективность поддержки отраслей и секторов промышленности, малых и средних компаний, вовремя определять проблемные зоны и оперативно решать возникающие трудности бизнеса, подставлять плечо предприятиям, трудовым коллективам".