Путин предупредил о сохранении внешних факторов риска для экономики России

"Внешние факторы риска для нашей экономики никуда не делись. Расслабляться в этой связи, пускать ситуацию на самотек, полагая, что все само по себе будет хорошо, - было бы неправильно. На это мы права не имеем", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам во вторник.