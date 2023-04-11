Путин рассказал о влиянии запрета вывоза капитала из России

Запрет на вывоз капитала из России позволил снизить угрозы для финансовой системы и обеспечил ее стабильность. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин . Его слова приводит «РИА Новости».

Путин напомнил, что ограничение было введено Центробанком России и правительством во втором квартале 2022 года.

«И это позволило снизить угрозы для нашей финансовой системы, обеспечить ее стабильность», — отметил он на совещании по экономическим вопросам.

Президент РФ указал, что позже, исходя из объективной картины, некоторые запреты на вывоз капитала из страны были сняты или ослаблены. В связи с этим Путин предложил ЦБ и правительству оценить, как работают эти решения и какое влияние они оказывают на экономику России.