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1 час назад

Путин рассказал о влиянии запрета вывоза капитала из РФ на финансовую систему страны

Елена Прошина

Запрет на вывоз капитала из России позволил снизить угрозы для финансовой системы и обеспечил ее стабильность. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит «РИА Новости».

Путин рассказал о влиянии запрета вывоза капитала из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин напомнил, что ограничение было введено Центробанком России и правительством во втором квартале 2022 года.

«И это позволило снизить угрозы для нашей финансовой системы, обеспечить ее стабильность», — отметил он на совещании по экономическим вопросам.

Президент РФ указал, что позже, исходя из объективной картины, некоторые запреты на вывоз капитала из страны были сняты или ослаблены. В связи с этим Путин предложил ЦБ и правительству оценить, как работают эти решения и какое влияние они оказывают на экономику России.

Экономика,Владимир Путин,Банк России,
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