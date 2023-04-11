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Путин назвал проблемные отрасли экономики России

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Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о непростой ситуации в автомобильной промышленности, лесоперерабатывающем комплексе и сфере производства химической продукции и удобрений. Его слова приводит ТАСС.

Путин назвал проблемные отрасли экономики России
© ТАСС

Путин указал, что ранее уже проводил несколько профильных отраслевых совещаний. На них, в частности, были выработаны «конкретные решения, которые помогут увеличить загрузку предприятий и обеспечить сбыт их продукции».

В связи с этим он дал поручение правительству проконтролировать «своевременную реализацию этих договоренностей», иметь «обратную связь с коллегами на местах», а также проводить постоянный анализ ситуации, чтобы «понимать, где, на какие участки нужно направить дополнительные усилия».

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