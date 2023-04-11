Путин назвал проблемные отрасли экономики России

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о непростой ситуации в автомобильной промышленности, лесоперерабатывающем комплексе и сфере производства химической продукции и удобрений. Его слова приводит ТАСС.

Путин указал, что ранее уже проводил несколько профильных отраслевых совещаний. На них, в частности, были выработаны «конкретные решения, которые помогут увеличить загрузку предприятий и обеспечить сбыт их продукции».