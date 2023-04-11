Цены на сахар в мире достигли максимума за 12 лет

Цена белого сахара на Лондонской бирже во вторник, 11 апреля, выросла до $705,5 за тонну. Ранее до этих показателей цена поднималась только в 2011 году, пишет обозреватель Мумби Гитау в статье для Bloomberg.

По данным аналитика, причиной столь резкого роста могли стать различные факторы. В том числе, снижение поставок из Пакистана и Таиланда. Кроме того, эксперты рынка ожидают, что в этом году Индия также сократит объемы поставок.

Обозреватель пояснил, что на рынок также может опосредованно влиять рост цен на нефть.

Повышение стоимости энергоносителей, по его мнению, приведет к тому, что индийские и бразильские заводы будут направлять сахарный тростник на производство этанола, а не сахара. Соответственно, предложение для пищевой промышленности сократится.