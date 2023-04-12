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"Известия": Минэк назвал дефицит кадров и мировую рецессию главными рисками для экономики России

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал мировую рецессию и дефицит кадров главными рисками для экономики России. Об этом пишет газета "Известия".

Минэк назвал дефицит кадров и мировую рецессию главными рисками для экономики России
© РИА Новости

Он отметил, что необходимо максимально сконцентрировать усилия над повышением производительности труда и перераспределением кадров между регионами и отраслями. По словам Решетникова, в целом экономика России оказалась устойчива, а ключевыми источниками ее роста будут потребительский спрос и инвестиции. Среди задач министр обозначил укрепление рыночных институтов и сохранение эффективности бюджетных расходов.

В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович добавил, что проблему дефицита кадров необходимо решать комплексно, в частности, важно увеличивать финансирование образования, здравоохранения. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что индекс деловой активности в настоящий момент указывает на основания для последующего экономического роста в Российской Федерации.

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