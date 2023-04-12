Минэк назвал дефицит кадров и мировую рецессию главными рисками для экономики России

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал мировую рецессию и дефицит кадров главными рисками для экономики России. Об этом пишет газета "Известия".

Он отметил, что необходимо максимально сконцентрировать усилия над повышением производительности труда и перераспределением кадров между регионами и отраслями. По словам Решетникова, в целом экономика России оказалась устойчива, а ключевыми источниками ее роста будут потребительский спрос и инвестиции. Среди задач министр обозначил укрепление рыночных институтов и сохранение эффективности бюджетных расходов.