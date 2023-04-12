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2 часа назад

Украина подписала соглашение о поставках уранового концентрата в Канаду

ТАССиещё 1

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Украинская компания "Энергоатом" и канадская Сameco подписали договор, регламентирующий поставки уранового концентрата с Украины в Канаду. Об этом в ночь на среду сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Украина подписала соглашение о поставках уранового концентрата в Канаду
Фото: ТАССТАСС

"Энергоатом" подписал с канадской компанией Самесо соглашение, которое было последним необходимым этапом для реализации программы использования украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.

Этот документ регламентирует физические поставки уранового концентрата с Украины в Канаду и связанные с этим условия. "В частности, договор предусматривает поставку всего объема урана, добываемого на Восточном горно-обогатительном комбинате, в Канаду и дальнейшее использование уранового концентрата для конверсии и поставки природного гексафторида урана на обогащение", - отметили в компании.

По словам главы "Энергоатома" Петра Котина, соглашение гарантирует стабильную работу ядерной отрасли страны.

По данным СМИ, канадские компании Cameco и Brookfield Renewable Partners планируют купить американскую Westinghouse Electric, работающую в сфере ядерной энергетики. В результате сделки, которая, как ожидается, будет завершена во втором полугодии 2023 года, Cameco получит 49% акций Westinghouse, Brookfield Renewable вместе с ее институциональными инвесторами - 51%.

Украина с 2019 года начала переводить энергоблоки АЭС, которые спроектированы под использование российского топлива, на американское ядерное топливо производства Westinghouse. Кроме того, "Энергоатом" и Westinghouse подписали соглашение о строительстве на Украине девяти новых энергоблоков по американской технологии.

Экономика,Росэнергоатом,
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