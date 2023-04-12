Эксперт рассказал о ситуации с ценами на нефть

В первой половине дня в среду, 12 апреля, мировые цены на нефть остаются почти на прежнем уровне в преддверии новостей об инфляции в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов и комментарий эксперта.

Напомним, что сегодня министерство труда США опубликует официальный релиз по потребительским ценам.

К 8.22 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась лишь на 0,07%, до 85,67 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – также на 0,07%, до 81,59 доллара.

По словам главы отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона, цены на нефть остаются стабильными перед статистикой по инфляции в США.

По мнению аналитиков, инфляция замедлится до 5,2% в годовом выражении с 6% месяцем ранее.

Управление энергетический информации минэнерго США также сегодня опубликует данные по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 7 апреля. Аналитики ждут уменьшения запасов на 1,3 миллиона баррелей. По словам Паттерсона, нефть продолжает получать относительно хорошую поддержку от ожиданий сокращения предложения после решения ОПЕК+ по сокращению добычи. Однако, по словам эксперта, в ближайшей перспективе все внимание, вероятно, будет приковано к сегодняшним данным по инфляции в США.

«Очевидно, что любые неожиданности в сторону роста могут оказаться негативными для рисковых активов», – указал Паттерсон.