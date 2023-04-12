В ЦБ не исключили продолжения снижения годовой инфляции в апреле

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила о падении годовой инфляции в стране в марте 2023 года ниже 4%. По ее словам, в текущем месяце ожидается еще большее снижение показателя, передает ТАСС.

Глава ЦБ напомнила том, что в настоящее время ключевая ставка остается на уровне 7,5%. Она также обратила внимание на то, что регулятор сохраняет ее на таком уровне уже полгода.

Набиуллина подчеркнула, что столь низкие годовые значения «преимущественно отражают очень низкие месячные темпы роста цен летом и осенью прошлого года».

Она назвала текущие темпы роста цен умеренными. Вместе с тем глава регулятора отметила, что они все еще превышают темпы лета и осени прошлого года.

По данным Минэкономразвития, темпы годовой инфляции в России с 28 марта по 3 апреля 2023 года замедлились до 3,29%.