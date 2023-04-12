$82.18+2.6889.73+2.63
56 минут назад

В ЦБ не исключили продолжения снижения годовой инфляции в апреле

Лера Букина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила о падении годовой инфляции в стране в марте 2023 года ниже 4%. По ее словам, в текущем месяце ожидается еще большее снижение показателя, передает ТАСС.

Глава ЦБ напомнила том, что в настоящее время ключевая ставка остается на уровне 7,5%. Она также обратила внимание на то, что регулятор сохраняет ее на таком уровне уже полгода.

Набиуллина подчеркнула, что столь низкие годовые значения «преимущественно отражают очень низкие месячные темпы роста цен летом и осенью прошлого года».

Она назвала текущие темпы роста цен умеренными. Вместе с тем глава регулятора отметила, что они все еще превышают темпы лета и осени прошлого года.

По данным Минэкономразвития, темпы годовой инфляции в России с 28 марта по 3 апреля 2023 года замедлились до 3,29%.

Россиянам дали советы по продаже валюты

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в лучшую сторону прогноз роста российского ВВП в текущем году — до 0,7%. Как стало известно, январские данные были пересмотрены в большую сторону — на 0,4 процентного пункта. При этом Фонд решил снизить прогноз на 2024 год на 0,8 процентного пункта до 1,3%.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,Международный валютный фонд,Минэкономразвития,Госдума,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий