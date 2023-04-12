Украина возобновила поставки электроэнергии

Украина возобновила сегодня экспорт электроэнергии в Молдавию и Польшу. Об этом со ссылкой на сообщение украинского Министерства энергетики пишет ТАСС.

«В небольших объемах осуществляется поставка электроэнергии в Молдавию и Польшу», — отметили в ведомстве.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, энергосистема работает с профицитом, с запасом обеспечиваются потребности потребителей по всей стране.

Зимой Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии из-за разрушений объектов энергетики в результате массированных ударов со стороны России. Были введены лимиты потребления «для обеспечения баланса». При этом энергетики заявляли о сложной ситуации на востоке и юге Украины, которая сложилась из-за военных действий.