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20 минут назад

Украина возобновила поставки электроэнергии

Алиса Селезнёва

Украина возобновила сегодня экспорт электроэнергии в Молдавию и Польшу. Об этом со ссылкой на сообщение украинского Министерства энергетики пишет ТАСС.

Украина возобновила поставки электроэнергии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В небольших объемах осуществляется поставка электроэнергии в Молдавию и Польшу», — отметили в ведомстве.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, энергосистема работает с профицитом, с запасом обеспечиваются потребности потребителей по всей стране.

Зимой Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии из-за разрушений объектов энергетики в результате массированных ударов со стороны России. Были введены лимиты потребления «для обеспечения баланса». При этом энергетики заявляли о сложной ситуации на востоке и юге Украины, которая сложилась из-за военных действий.

Российскими военными с 10 октября 2022 года проводились регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Они начались после взрыва на Крымском мосту, в организации которого подозреваются украинские спецслужбы.

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