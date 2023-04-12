ЦБ оценил отток капитала из России по итогам 2022 года в $1 млрд

Отток капитала по итогам 2022 года составил около $1 млрд, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме. По ее словам, это сравнительно большой объем средств.
"То, что мы называли всегда оттоком капитала (а это вывод денег по подозрительным основаниям), сейчас совсем небольшой - около $1 млрд, по которому могут быть проблемы", - сказала она.
Набиуллина отметила, что некоторые путают сальдо финансового счета, которое по итогам прошлого года составило $227 млрд, и отток капитала.
"Там действительно есть разные составляющие - конкретные, количественные, сколько, мы, к сожалению, дать не можем. Объясню почему: когда компании держат деньги на депозитах в иностранных банках, они могут покупать импорт, это может быть авансирование импорта в том числе. Сейчас, вы знаете, что партнеры потребовали больших авансов, большей предоплаты, - это почему возросла эта сумма. А может быть действительно выведенный капитал, который не собирается возвращаться в страну. Если это авансирование импорта, торговое финансирование, это некорректно называть оттоком капитала, это возвращается в виде товаров и так далее. Разделить эту величину практически невозможно", - пояснила глава ЦБ РФ.