МВФ предсказал снижение ВВП сразу у нескольких стран

В долгосрочной перспективе сразу несколько стран могут потерять до 12 процентов ВВП. К этому приведет фрагментация потоков капитала, которая станет еще одним ударом по глобальному экономическому росту, Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

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Опубликованные МВФ показатели являются худшим среднесрочным прогнозом за десятки лет. Такие цифры объясняют высокой базовой инфляцией, а также серьезными потрясениями в финансовом секторе. В докладе организация подчеркнула, что ценовое давление сохраняется даже при снижении инфляции за счет роста процентных ставок и удешевления продуктов питания и энергоносителей.

В апрельском макропрогнозе МВФ эксперты предсказали, что в 2023-м темпы роста мировой экономики замедлятся с 3,4 до 2,8 процента. При наиболее пессимистичном сценарии они могут упасть даже ниже двух процентов. Также, с вероятностью 15 процентов МВФ прогнозирует глобальную рецессию из-за падения глобального роста ниже темпов прироста населения.