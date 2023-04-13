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1 час назад

МВФ предсказал снижение ВВП сразу у нескольких стран

Lenta.ruиещё 3

В долгосрочной перспективе сразу несколько стран могут потерять до 12 процентов ВВП. К этому приведет фрагментация потоков капитала, которая станет еще одним ударом по глобальному экономическому росту, Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

МВФ предсказал снижение ВВП сразу у нескольких стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Опубликованные МВФ показатели являются худшим среднесрочным прогнозом за десятки лет. Такие цифры объясняют высокой базовой инфляцией, а также серьезными потрясениями в финансовом секторе. В докладе организация подчеркнула, что ценовое давление сохраняется даже при снижении инфляции за счет роста процентных ставок и удешевления продуктов питания и энергоносителей.

В апрельском макропрогнозе МВФ эксперты предсказали, что в 2023-м темпы роста мировой экономики замедлятся с 3,4 до 2,8 процента. При наиболее пессимистичном сценарии они могут упасть даже ниже двух процентов. Также, с вероятностью 15 процентов МВФ прогнозирует глобальную рецессию из-за падения глобального роста ниже темпов прироста населения.

Вместе с тем аналитики МВФ улучшили прогноз по ВВП России. По их оценкам по итогам текущего года он вырастет на 0,7 процента, а по итогам 2024-го — на 1,3 процента (минус 0,8 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом). В Минэкономразвития России отметили, что эксперты международного фонда ранее недооценили степень гибкости российской экономики.

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