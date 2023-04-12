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1 час назад

Доля юаня в международной торговле за год выросла до 4,5%

Елена Прошина

В международной торговле до 4,5% выросла доля расчетов в юанях. Китайская валюта вступила в конкуренцию с евро (6% сделок), пишет Financial Times.

Вместе с тем, доллар по-прежнему сохраняет лидирующие позиции. На мировых рынках доля расчетов в американской валюте составляет 84,3%.

По данным газеты, в настоящее время юань соседствует с евро, фунтом, иеной и долларом в корзине резервных валют МВФ.

Кроме того, доля китайской валюты в резервах мировых центральных банков выросла с 0,8% ($90,8 млрд) в 2016 году до 2,8% ($297,8 млрд) в 2022 году.

В России юань также пользуется популярностью. В 2022 году его доля в экспортных сделках выросла с 0,5% до 16%.

Экономика,Международный валютный фонд,
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