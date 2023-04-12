В международной торговле до 4,5% выросла доля расчетов в юанях. Китайская валюта вступила в конкуренцию с евро (6% сделок), пишет Financial Times.

Вместе с тем, доллар по-прежнему сохраняет лидирующие позиции. На мировых рынках доля расчетов в американской валюте составляет 84,3%.

По данным газеты, в настоящее время юань соседствует с евро, фунтом, иеной и долларом в корзине резервных валют МВФ.

Кроме того, доля китайской валюты в резервах мировых центральных банков выросла с 0,8% ($90,8 млрд) в 2016 году до 2,8% ($297,8 млрд) в 2022 году.