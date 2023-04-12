$82.09-0.0989.76+0.03

ООН обсуждает вопросы функционирования банков России в системе SWIFT

17

ООН обсуждает с ответственными сторонами вопросы подключения российских банков к системе SWIFT. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Российские банки захотели вернуть в систему SWIFT
© globallookpress.com

"Очевидно, факт того, что ряд российских финансовых институтов, если не все, не находятся в системе SWIFT, осложняет вещи. Мы обсуждаем это с соответствующими людьми, ответственными за SWIFT, европейцами и другими", - сказал он.

"Есть ряд вопросов, которые находятся в нашей власти, их очень немного. И этот вопрос не один из них. У генерального секретаря ООН нет полномочий по отношению к системе SWIFT, у него нет власти над государствами - членами, которые вводят односторонние санкции, - отметил он. - У генерального секретаря нет власти над страховыми компаниями, транспортными компаниями, он не может сказать им, что делать".

Набиуллина объяснила невозможность отмены валютных ограничений

По словам представителя генсека, ООН контактирует с частным сектором экономики, правительствами, ЕС и другими для обеспечения выполнения договоренностей о взаимопонимании с РФ по экспорту российского продовольствия и удобрений.

"Наша мотивация состоит в том, чтобы нуждающиеся страны имели доступ к этому продовольствию и удобрениям, которые не находятся под санкциями", - заявил он.

17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий