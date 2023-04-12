Российские банки захотели вернуть в систему SWIFT

"Есть ряд вопросов, которые находятся в нашей власти, их очень немного. И этот вопрос не один из них. У генерального секретаря ООН нет полномочий по отношению к системе SWIFT, у него нет власти над государствами - членами, которые вводят односторонние санкции, - отметил он. - У генерального секретаря нет власти над страховыми компаниями, транспортными компаниями, он не может сказать им, что делать".