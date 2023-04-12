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В украинском зерне обнаружили повышенное содержание пестицидов

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Лабораторный анализ украинского зерна показал, что в нем в значительных количествах содержатся пестициды, рассказал в среду, 12 апреля, глава Минсельхоза Словакии Самуэл Влчан. Об этом пишет ТАСС.

В украинском зерне обнаружили повышенное содержание пестицидов
© globallookpress.com

Влчан пояснил, что специалисты периодически проверяли фуры с украинским зерном, следующие транзитом через республику. Министр отметил, что во время одной их проверок соответствующие службы взяли «довольно большой образец украинского зерна». Он был направлен на анализ в три независимые лаборатории.

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Исследование образца показало, что в нем - повышенное содержание остатков пестицидов, уточнил глава ведомства.

По его словам, в ближайшее время будут получены результаты дополнительных анализов. Данные позволят сделать выводы о том, является ли зерно опасным для здоровья людей, заметил Влчан.

Министр подчеркнул, что вся партия сельхозпродукции, в которой были обнаружены пестициды, была задержана. В общей сложности, в ней было 1500 тонн пшеницы.

Ранее сообщалось, что власти стран Восточной Европы призвали ЕК закупить у них излишки украинского зерна.

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