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49 минут назад

Аналитики нашли "парадокс" в связи между экспортом энергоресурсов и инвестициями в России

Газета.Ru

Экономисты представили три сценария развития экономики России под воздействием шока, вызываемого сокращением доходов от экспорта энергоресурсов. При этом все варианты указывают на «парадокс», согласно которому ожидание спада приводит к росту инвестиций на внутреннем рынке России, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования главного экономиста Банка России Михаила Андреева и заведующего международной лабораторией математического моделирования экономических процессов Института Гайдара Андрея Полбина.

Обнаружен «парадокс» в связи между экспортом и инвестициями в РФ
Фото: ТАССТАСС

Вышеперечисленные сценарии различаются степенью сокращения доходов российского бюджета от экспорта энергетических ресурсов. На начало текущего года этот показатель оставался на относительно высоком уровне, несмотря на международные санкции, однако в ближайшие годы может сократиться на 40%, 60% или 80% соответственно, допускают авторы исследования.

«При сокращении сырьевых доходов на 40%, 60% и 80% в долгосрочном периоде ВВП снижается на 7,1%, 10,7% и 14,2% соответственно, а потребление домохозяйств — на 9,3%, 14% и 18,6%. Однако падение экспорта в сырьевом секторе частично компенсируется ростом поставок в несырьевом секторе, не подверженном санкциям. Это связано с ожидаемым ослаблением национальной валюты, которое выгодно несанкционным экспортерам, а также снижением реальных зарплат», — заключается в материале.

5 апреля пресс-служба Министерства финансов (Минфина) опубликовала информацию, согласно которой российский федеральный бюджет в текущем месяце недополучит 113,6 млрд руб. нефтегазовых доходов. Для сравнения, в марте казна недополучила 39 млрд руб.

Экономика,Михаил Андреев,Банк России,
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