Обнаружен «парадокс» в связи между экспортом и инвестициями в РФ

«При сокращении сырьевых доходов на 40%, 60% и 80% в долгосрочном периоде ВВП снижается на 7,1%, 10,7% и 14,2% соответственно, а потребление домохозяйств — на 9,3%, 14% и 18,6%. Однако падение экспорта в сырьевом секторе частично компенсируется ростом поставок в несырьевом секторе, не подверженном санкциям. Это связано с ожидаемым ослаблением национальной валюты, которое выгодно несанкционным экспортерам, а также снижением реальных зарплат», — заключается в материале.