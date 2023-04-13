$82.09-0.0989.76+0.03
36 минут назад

Названы основные причины глобальной дедолларизации

Лера Букина

Дедолларизация мировой экономики обусловлена неопределенностью, которая возникла из-за ситуации на Украине. Об этом заявил РИА Новости профессор Мичиганского государственного университета по маркетингу и международному бизнесу Томас Халт, передает агентство «Прайм».

Названы основные причины глобальной дедолларизации
Фото: UnsplashUnsplash

Он назвал и другие факторы. В их числе, как указал эксперт, — европейские интересы, связанные со своей валютой, и согласие Бразилии и Китая использовать юань в трансграничных транзакциях.

По мнению научного сотрудника Женевского центра политики безопасности Али Ахмади, санкционная политика США может влиять на уход от доллара в мире. По его словам, в настоящее время многие государства заинтересованы в поиске удобных и доступных способов оплаты через другие валюты.

Эксперт назвал дедолларизацию трудным процессом. По его словам, китайская валюта является хорошим вариантом, однако наибольший интерес к нему связан с торговлей напрямую с КНР.

Ахмади также отметил, что юань является менее конвертируемым или предсказуемым, чем доллар. Это объясняется контролем над движением капитала в Китае, пояснил он. В мире будут более активно использовать разные валюты, так как страны уменьшают свою зависимость от доллара, отметил эксперт.

По словам старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Дерека Сиссорса, доля доллара в официальных валютных резервах сократилась за последнее десятилетие до 58% в конце 2022 года. В настоящее время наблюдается сохранение данной динамики, указал эксперт.

Ранее глава правления союза «Африканская деловая инициатива» Наталия Цайзер заявила, что дедолларизация мировой экономики «запоздала».

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий