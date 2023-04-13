Названы основные причины глобальной дедолларизации

Дедолларизация мировой экономики обусловлена неопределенностью, которая возникла из-за ситуации на Украине. Об этом заявил РИА Новости профессор Мичиганского государственного университета по маркетингу и международному бизнесу Томас Халт, передает агентство «Прайм».

Фото: Unsplash Unsplash

Он назвал и другие факторы. В их числе, как указал эксперт, — европейские интересы, связанные со своей валютой, и согласие Бразилии и Китая использовать юань в трансграничных транзакциях.

По мнению научного сотрудника Женевского центра политики безопасности Али Ахмади, санкционная политика США может влиять на уход от доллара в мире. По его словам, в настоящее время многие государства заинтересованы в поиске удобных и доступных способов оплаты через другие валюты.

Эксперт назвал дедолларизацию трудным процессом. По его словам, китайская валюта является хорошим вариантом, однако наибольший интерес к нему связан с торговлей напрямую с КНР.

Ахмади также отметил, что юань является менее конвертируемым или предсказуемым, чем доллар. Это объясняется контролем над движением капитала в Китае, пояснил он. В мире будут более активно использовать разные валюты, так как страны уменьшают свою зависимость от доллара, отметил эксперт.

По словам старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Дерека Сиссорса, доля доллара в официальных валютных резервах сократилась за последнее десятилетие до 58% в конце 2022 года. В настоящее время наблюдается сохранение данной динамики, указал эксперт.