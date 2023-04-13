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Стало известно, что в турецких водах «застряли» корабли с продовольствием

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28 кораблей, которые перевозят свыше одного миллиона тонн продовольственной продукции в рамках «зерновой сделки», ожидают проверки в территориальных водах Турции. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Стало известно, что в турецких водах «застряли» корабли с продовольствием
© globallookpress.com

Ведомство отмечает, что сотрудники ООН в Совместном координационном центре не хотят выполнять свои обязанности. Они пытаются поддержать требования Украины по регистрации судов, подчеркивает министерство.

Еще большие сложности возникли с регистрацией сухогрузов. Отмечается, что украинская сторона сначала нагнала корабли в турецкие воды, проигнорировав правила сделки и требования по досмотру. После этого она обвинила РФ возникновении заторов.

«Затем в администрации украинских портов поняли, что на очередности прохода кораблей можно тоже заработать, и начали брать взятки с судовладельцев за ускоренную регистрацию», — говорится в сообщении.

Также во внешнеполитическом ведомстве заявили, что о дальнейшем продлении зерновой сделки не может быть и речи без решения ряда системных проблем. Речь идет о переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновлении поставок сельскохозяйственной техники и запчастей, а также возобновлении сервисного обслуживания и др.

О том, что Россия приняла решение продлить сделку на 60 дней вместо 120, стало известно в марте. Москва отмечала, что сама по себе готовность к продлению сделки является «жестом доброй воли» со стороны России, поскольку российские условия не выполняются.

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