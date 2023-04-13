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В ЦБ заявили, что российские банки проявляют активный интерес к цифровому рублю

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина заявила о большом интересе российских банков к цифровому рублю. Она обратила на это внимание в ходе выступления на Платежной конференции Ассоциации банков России в четверг, передает агентство «Прайм».

В ЦБ заявили, что российские банки проявляют активный интерес к цифровому рублю
© globallookpress.com

Бакина указала на успешное формирование второй волны. В ней примут участие 19 кредитных организаций, уточнила она. Бакина также отметила наличие обращений от других банков. Им, по словам директора департамента, предоставили всю необходимую техническую документацию. Она подчеркнула, что они «готовы реализовывать этот функционал на своей стороне».

Бакина отметила, что Банк России ждет создания необходимой законодательной базы.

Ранее появилась информация о том, что пенсии будут выплачивать только в цифровых рублях. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сообщения о выплате пенсий только в них и замене ими наличных не соответствуют действительности. По ее словам, цифровой рубль «ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет». Набиуллина указала на планы развивать как безналичное, так и наличное денежное обращение в России.

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