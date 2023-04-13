В ЦБ заявили, что российские банки проявляют активный интерес к цифровому рублю

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина заявила о большом интересе российских банков к цифровому рублю. Она обратила на это внимание в ходе выступления на Платежной конференции Ассоциации банков России в четверг, передает агентство «Прайм».

Бакина указала на успешное формирование второй волны. В ней примут участие 19 кредитных организаций, уточнила она. Бакина также отметила наличие обращений от других банков. Им, по словам директора департамента, предоставили всю необходимую техническую документацию. Она подчеркнула, что они «готовы реализовывать этот функционал на своей стороне».

Бакина отметила, что Банк России ждет создания необходимой законодательной базы.