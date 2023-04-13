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Страны ЕС вернут замороженные активы ЦБ России

Замороженные активы ЦБ России в странах Европейского союза (ЕС) придется вернуть по завершении конфликта, признала Еврокомиссия (ЕК). Об этом говорится в материале Die Welt со ссылкой на документ ЕК.

ЕК вынесла вердикт о судьбе замороженных активов ЦБ России
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В статье говорится, что страны-члены ЕС хотели бы использовать замороженные средства России для восстановления Украины, тем не менее на этом пути много юридических препятствий. В неопубликованном документе в распоряжении издания сказано, что ЕК не будет тратить активы ЦБ РФ, потому что по окончании конфликта их придется вернуть России.

При этом ЕК предлагает инвестировать замороженные резервы российского центрального банка в европейские государственные облигации, в результате чего годовой доход может составить 2,6 процента. В ведомстве допускают, что такая «исключительная мера» возможна с юридической точки зрения, если учитывать «грубые нарушения» Россией международного права.

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