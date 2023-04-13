ЕК вынесла вердикт о судьбе замороженных активов ЦБ России

Замороженные активы ЦБ России в странах Европейского союза (ЕС) придется вернуть по завершении конфликта, признала Еврокомиссия (ЕК). Об этом говорится в материале Die Welt со ссылкой на документ ЕК.

В статье говорится, что страны-члены ЕС хотели бы использовать замороженные средства России для восстановления Украины, тем не менее на этом пути много юридических препятствий. В неопубликованном документе в распоряжении издания сказано, что ЕК не будет тратить активы ЦБ РФ, потому что по окончании конфликта их придется вернуть России.