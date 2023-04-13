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1 час назад

В ЕК пришли к выводу о необходимости вернуть России замороженные активы

Алиса Селезнёва

Юристы Еврокомиссии (ЕК) считают, что замороженные в ЕС активы Центробанка России придется вернуть после окончания украинского кризиса. Об этом со ссылкой на немецкую газету Die Welt пишет ТАСС.

В ЕК пришли к выводу о необходимости вернуть России замороженные активы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Страны Европы в ответ на спецоперации РФ на Украине решили заморозить резервы Банка России, а также попавших под санкции банков бизнесменов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель стремится конфисковать российские активы. Однако, как уточнила она, «юридически это непросто» и предстоит много работы. При этом лидеры европейских стран хотели передать замороженные российские активы на восстановление Украины.

Die Welt, сославшись на неопубликованный документ Еврокомиссии, отмечает, что эксперты пришли к выводу о том, что с юридической точки зрения активы ЦБ РФ нельзя просто так передать Украине.

«Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки. Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы нельзя трогать, поскольку однажды, когда война закончится, их придется вернуть России», — пишет издание.

В этой связи Еврокомиссия предлагает инвестировать российские деньги в европейские гособлигации, а проценты использовать для выплат Киеву. Она оценивает доходность по таким облигациям в 2,6% в год.

Однако юристы пока не знают, как быть, если инвестиции будут потеряны. В случае плохого развития событий, такие потери могут составить €4 млрд.

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