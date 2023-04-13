В ОПЕК дали прогноз о судьбе цен на нефть

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК сохранила свой прогноз по мировому спросу на топливо: в ОПЕК ожидают, что он вырастет до 101,89 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на апрельский доклад ОПЕК.

В ОПЕК рассчитывают, что спрос вырастет на 2,3 миллиона баррелей.

В организации подчеркнули, что апрельский прогноз в целом не изменился по сравнению с оценкой, данной в марте. В марте ОПЕК ожидала роста спроса до 101,9 миллиона баррелей в сутки.

Рост мирового спроса на нефть в ОПЕК связывают с ростом экономической активности в Китае.

В середине марта 2023 года нефтяные цены оказались на 40 процентов ниже, чем 8 марта 2022-го. Портал Oilprice отмечал, что цены не выросли даже после того, как вступили в силу эмбарго ЕС и ограничения цен на российскую нефть, введенные G7.

По версии Oilprice, в ближайшее время нефтяные цены не смогут покинуть узкий диапазон в 80-85 долларов за бочку. При этом гендиректор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди считает, что нефть способна подорожать до 90-100 долларов за баррель во второй половине 2023 года, так как спрос в мире достигнет рекордного уровня, а предложение останется ограниченным.