ЦБ заявил о росте международных резервов России

Международные резервы России за неделю выросли на 1,2%, или 6,9 миллиардов долларов и на 7 апреля 2023 года составили свыше 600 миллиардов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центробанк РФ.

На 31 марта объем международных резервов составлял 593,9 миллиардов долларов, а уже через неделю он вырос на 1,2%, или 6,9 миллиардов долларов до 600,8 миллиардов долларов. На это повлияла положительная переоценка.