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ЦБ заявил о росте международных резервов России

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Международные резервы России за неделю выросли на 1,2%, или 6,9 миллиардов долларов и на 7 апреля 2023 года составили свыше 600 миллиардов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центробанк РФ.

ЦБ заявил о росте международных резервов России
© ТАСС

На 31 марта объем международных резервов составлял 593,9 миллиардов долларов, а уже через неделю он вырос на 1,2%, или 6,9 миллиардов долларов до 600,8 миллиардов долларов. На это повлияла положительная переоценка.

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Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. В них входят активы в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования и резервная позиция в МВФ.

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