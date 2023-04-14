Турция решила продолжить закупки газа у России

«Вы знаете, что 99,5 процента потребностей в природном газе удовлетворяются поставками из-за рубежа. Не только из России, есть также другие поставщики. Но, конечно, собственный газ привнесет определенного рода баланс в этом вопросе», — отметил он, выразив уверенность, что Турция будет как продавать, так и покупать топливо.