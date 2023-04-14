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14 минут назад

Турция решила продолжить закупки газа у России

Lenta.ruиещё 1

Турция после начала использования газа с месторождения «Сакарья» в Чёрном море планирует продолжать импортировать топливо, в том числе из России. Об этом решении сообщил генеральный директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин, передает ТАСС.

Турция решила продолжить закупки газа у России
Фото: ТАССТАСС

«Вы знаете, что 99,5 процента потребностей в природном газе удовлетворяются поставками из-за рубежа. Не только из России, есть также другие поставщики. Но, конечно, собственный газ привнесет определенного рода баланс в этом вопросе», — отметил он, выразив уверенность, что Турция будет как продавать, так и покупать топливо.

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