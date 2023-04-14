В России значительно вырос импорт алкоголя. Об этом сообщают участники алкогольного рынка.

«По итогам января—февраля 2023 года импорт алкоголя в Россию увеличился год к году на 23%, до 79,02 млн л.объем импорта всех алкогольных напитков в первые два месяца 2023 года стал максимальным для этого периода как минимум за последние пять лет », — сообщает «КоммКоммерсант» ссылаясь на данные участников рынка.

Поставки вин выросли на 23%, до 63,37 млн л, крепких напитков — на 25%, до 15,65 млн л. Импорт виски, в частности, увеличился на 32%, до 6,16 млн л, коньяка и бренди — на 61%, до 2,82 млн л, ликеров — на 60%, до 2,01 млн л, рома — на 19%, до 1,67 млн л.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что в первые месяцы 2022 года на рынке оставались стоки вин, ввезенных годом ранее в объеме выше среднего за последние года лет. Из-за этого в прошлом году импорт алкоголя был на низком уровне.

В Алкогольной сибирской группе (АСГ) рост импорта в первые месяцы 2023 году объясняют наполнением рынка после сильного снижения поставок крепких напитков в прошлом году из-за отказа некоторых компаний работать в России. Вклад внесли параллельный импорт и эксклюзивные новые бренды во всех категориях крепкого алкоголя. Так, в первые два месяца 2023 года в пятерку крупных поставщиков виски вошла Индия с более 240 тыс. дал.