Предсказавший кризис 2008 года экономист предрек США коллапс

Соединенные Штаты приближаются к кредитному коллапсу, заявил профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший наступление кризиса 2008 года. Об этом он сообщил в интервью Fox Business.

По его мнению, ситуацию ухудшают региональные банки, выдавая кредиты по ипотеке коммерческой недвижимости и бизнесу, в том числе малым и средним предприятиям.

«Этот кризис значительно повысит вероятность рецессии, жесткой посадки, куда более серьезной, чем это было раньше», — отметил он.

О банкротстве SVB стало известно 11 марта. Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. Он находился на 16-м месте по величине среди банков Соединенных Штатов и был одним из самых узнаваемых кредиторов в отрасли технологических стартапов. В прошлом году SVB оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно увеличивалась.