Импорт алкоголя в Россию вырос до рекордных объемов

В январе-феврале 2023 года импорт вина и крепких напитков в Россию вырос на 23 процента в годовом выражении, до 79 миллионов литров, сообщает «Коммерсантъ».

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Поставки вин выросли на 23 процента, до 63,37 миллиона литров, а крепких напитков — на 25 процентов, до 15,65 миллиона литров. Импорт виски увеличился на 32 процента, до 6,16 миллиона литров, коньяка и бренди — на 61 процент, до 2,82 миллиона литров, ликеров — на 60 процентов, до 2,01 миллиона литров, рома — на 19 процентов, до 1,67 миллиона литров. Общий объем импорта алкоголя стал рекордным для начала года за последние пять лет.

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По словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, январь традиционно является провальным месяцем для импорта. Однако в начале 2023-го многие участники рынка в условиях ослабления рубля стали наращивать запасы, чтобы минимизировать риски. Из-за удлинения логистики многие импортеры получили товар в январе вместо декабря, объяснил гендиректор АСТ Леонид Рафаилов. Сложности с комплектующими среди предприятий в Европе также привели к переносу поставок на начало 2023 года, добавляет директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков.

Рост импорта произошел после значительного сокращения поставок в 2022 году из-за отказа некоторых компаний работать в России. После этого российский рынок поспешили занять новые игроки. Например, производитель третьего по популярности виски в мире The Officer’s Choice индийская Allied Blenders & Distillers (ABD) заключила контракт на поставки алкоголя в страну на два года. Также спиртное включили в программу параллельного импорта на фоне роста спроса на крепкие напитки.