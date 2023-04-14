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После снижения цены на нефть выросли

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,44% по состоянию на 8:56, достигая таким образом 86,47 доллара за баррель. Между тем, майские фьючерсы на марку WTI выросли на 0,54% и достигли 82,59 доллара. Об этом пишет газета "Взгляд" со ссылкой на РИА Новости.

После снижения цены на нефть выросли
© globallookpress.com

Вчера цены на нефть Brent и WTI снизились на 1,89% и 1,32% соответственно, из-за возможной рецессии в США. При этом инвесторы сохраняют уверенность. С понедельника по четверг Brent выросла на 0,72%, а WTI — на 1,85%. Похоже, что эта неделя может закончиться на высокой ноте.

По мнению рыночного стратега IG Asia Pte Ип Цзюнь Жуна, такая стоимость нефти на этой неделе связана с ограниченным предложением и ослаблением доллара, что повлияло на положительную тенденцию.

Ранее американские власти повысили прогноз стоимости нефти Brent на 2023–2024 годы. Так, ожидается, что ее цена в 2023 году достигнет $85,01 за баррель. Таким образом, оценка была пересмотрена в сторону увеличения стоимости сырья.

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