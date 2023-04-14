В России сократилось число бедных граждан

По итогам 2022 года каждый шестой россиянин (17 процентов опрошенных) жаловался на нехватку средств на еду или одежду и обувь. Из них четырем процентам денег не хватает даже на еду, со ссылкой на Центр исследований гражданского общества Высшей школы экономики (ВШЭ) сообщает газета «Известия».

За несколько лет ситуация изменилась в лучшую сторону, и количество бедных россиян сократилось. По словам доцента кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, благосостояние россиян растет «не слишком динамично», отчасти за счет роста господдержки уязвимых слоев населения. В итоге в 2019 году на нехватку денег даже на еду жаловалось семь процентов опрошенных. Доля тех, кому хватало на продукты, но не на обувь и одежду, составляла 16 процентов.

10 процентов от числа опрошенных ВШЭ признались, что тратят почти все деньги на еду. Еще 15 процентов респондентов тратят на продукты две трети и более от своего дохода. Два года назад доля таких граждан составляла 11 процентов и 20 процентов соответственно. При этом количество россиян, которые не могут позволить себе автомобиль, выросла с 20 до 25 процентов.

Полученные данные говорят об усилении расслоения и поляризации общества, отметил доцент Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака. Доля бедных граждан снижается, но вместе с ней уменьшается и доля среднего класса, который государство поддерживает меньше.