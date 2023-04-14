В Турции указали на планы продолжать покупать газ у РФ

Генеральный директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин заявил о планах Анкары после начала использования газа с месторождения «Сакарья» в Черном море продолжить осуществлять закупки газа, передает ТАСС.

В частности, приобретать его будут у России, добавил он. Бильгин отметил, что 99,5% потребностей в природном газе удовлетворяются поставками из других стран. Причем, как указал он, речь идет не только о РФ. Вместе с тем, по словам генерального директора, собственный газ позволит привнести баланс в данном вопросе.

«Я уверен, что Турция будет как покупать, так и продавать газ», — подчеркнул Бильгин.

Он не исключил того, что после подачи газа с «Сакарьи» Турция будет обсуждать с зарубежными партнерами предоставление дисконта на газ. Однако в настоящее время, как отметил он, «не стоит вопрос о том, как все это будет реализовано».