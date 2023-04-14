Дан прогноз по росту экономики России

Минэкономразвития ожидает рост ВВП России на 1,2 процента в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова.

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Глава ведомства подчеркнул, что экономика продолжает восстанавливаться, а к 2026 году рост ВВП составит почти 3 процента. Главным образом — за счет восстановления потребительского спроса. Также, по оценкам министерства, в 2023 году среднегодовой курс доллара повысится до 76,5 рубля. В целом Минэкономразвития прогнозирует плавное ослабление курса рубля в последующие годы.