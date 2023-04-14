Минэкономразвития оценило ВВП четырех новых регионов

Минэкономразвития оценило номинальный объем ВВП России с учетом четырех присоединенных в сентябре прошлого года регионов. Об этом сообщает РБК.

По оценкам ведомства, в 2023 году он составит 159,81 триллиона рублей, а без них четырех субъектов — 157,777 триллиона рублей. Соответственно, совокупный ВВП ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в этом году министерство оценило примерно в 2 триллиона рублей.

Отмечается, что ВВП России за прошлый год составил 153,435 триллиона рублей с учетом «экономической активности, связанной с новыми территориями».