Силуанов рассказал о соображениях по налогам для нефтяников

Минфин обсуждает в правительстве России ряд соображений по корректировке механизма налогообложения нефтедобывающих компаний. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал глава ведомства Антон Силуанов, передает ТАСС.

«У нас есть еще ряд соображений по корректировке механизма налогообложения нефтяников, обсуждаем в правительстве и, соответственно, с нефтедобывающими компаниями», — заявил министр.

Глава Минфина отметил, что дисконт между марками нефти Urals и Brent сокращается, ведомство установило механизм для более объективного налогообложения нефтедобывающих компаний и экспортеров.