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Силуанов не исключил возможного возврата к пополнению ФНБ юанями

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Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет пополняться, если нефтегазовые доходы превысят плановые показатели, установленные бюджетным правилом. Об этом заявил в пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Силуанов не исключил возможного возврата к пополнению ФНБ юанями
© РИА Новости

"Если доходы нефтегазовые поступают ниже планового показателя, мы продаем, соответственно, наши правительственные валютные запасы. И наоборот, если выше, - мы пополняем Фонд Национального благосостояния, поэтому эта норма действует автоматически, - сказал Силуанов. - Пока в первом квартале мы продавали часть средств из наших резервов. Если ситуация будет меняться, не исключаю, что мы сможем и пополнять Фонд национального благосостояния".

Глава Минфина также отметил, что пополнять Фонд национального благосостояния планируется юанями.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что ФНБ не пополнялся в течение первых месяцев 2023 года. Согласно оценкам Минфина, объем ФНБ на 1 марта составил 11,1 трлн рублей, при этом ликвидная часть активов фонда составила 6,44 трлн рублей.

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