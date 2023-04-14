Силуанов не исключил возможного возврата к пополнению ФНБ юанями

"Если доходы нефтегазовые поступают ниже планового показателя, мы продаем, соответственно, наши правительственные валютные запасы. И наоборот, если выше, - мы пополняем Фонд Национального благосостояния, поэтому эта норма действует автоматически, - сказал Силуанов. - Пока в первом квартале мы продавали часть средств из наших резервов. Если ситуация будет меняться, не исключаю, что мы сможем и пополнять Фонд национального благосостояния".