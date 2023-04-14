Силуанов не исключил возможного возврата к пополнению ФНБ юанями

Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет пополняться, если нефтегазовые доходы превысят плановые показатели, установленные бюджетным правилом. Об этом заявил в пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".
"Если доходы нефтегазовые поступают ниже планового показателя, мы продаем, соответственно, наши правительственные валютные запасы. И наоборот, если выше, - мы пополняем Фонд Национального благосостояния, поэтому эта норма действует автоматически, - сказал Силуанов. - Пока в первом квартале мы продавали часть средств из наших резервов. Если ситуация будет меняться, не исключаю, что мы сможем и пополнять Фонд национального благосостояния".
Глава Минфина также отметил, что пополнять Фонд национального благосостояния планируется юанями.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что ФНБ не пополнялся в течение первых месяцев 2023 года. Согласно оценкам Минфина, объем ФНБ на 1 марта составил 11,1 трлн рублей, при этом ликвидная часть активов фонда составила 6,44 трлн рублей.