Африканская страна заинтересовалась в инвестициях России
Министр финансов Намибии Липумбу Шиими заявил, что его страна заинтересована в привлечении инвестиций из России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление министр сделал во время весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.
«Нам нужно больше российских компаний, приходящих в Намибию. Думаю, мы можем найти взаимовыгодные инвестиционные возможности», – заявил он.
Шиими также добавил, что власти Намибии заинтересованы в инвестициях в различные сферы экономики. «Сейчас мы хотим больше (инвестиций) в различные сферы, особенно в энергетику. Мы верим, что у России есть экспертиза в сфере энергетики, у нас есть российская компания, которая работает в области минеральных ресурсов в Намибии», – сказал он.
Ранее посол Непала выразил надежду на взаимные визиты с Россией.