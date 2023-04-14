Африканская страна заинтересовалась в инвестициях России

Шиими также добавил, что власти Намибии заинтересованы в инвестициях в различные сферы экономики. «Сейчас мы хотим больше (инвестиций) в различные сферы, особенно в энергетику. Мы верим, что у России есть экспертиза в сфере энергетики, у нас есть российская компания, которая работает в области минеральных ресурсов в Намибии», – сказал он.