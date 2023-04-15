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19 минут назад

Германия поддержала включение атомного сектора России в новый пакет санкций ЕС

Lenta.ru

Правительство Германии поддерживает включение российского атомного сектора в новый, 11-й пакет санкций Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, передает ТАСС.

ФРГ поддержала включение атомного сектора РФ в новый пакет санкций ЕС
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Ядерные технологии — это весьма чувствительная область, и здесь Россия не может больше считаться надежным партнером», — сказал он в интервью агентству dpa.

По мнению министра, Москва использует зависимость от своих энергоресурсов для оказания давления, поэтому кабмин ФРГ заявил Еврокомиссии (ЕК) о необходимости включения гражданского атомного сектора России в следующий пакет ограничений.

Ранее еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила о готовности Евросоюза ввести 11-й пакет антироссийских санкций. По ее словам, ЕС должен быть уверен, что Россия не сможет найти способы обойти ограничения.

24 марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности о новых ограничениях против России. «И 11-й пакет санкций будет также и в основном включать меры против обхода [действующих решений]», — отметила она.

Экономика,Роберт Хабек,Еврокомиссия,ЕС,
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