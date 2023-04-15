ФРГ поддержала включение атомного сектора РФ в новый пакет санкций ЕС

Правительство Германии поддерживает включение российского атомного сектора в новый, 11-й пакет санкций Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, передает ТАСС.

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«Ядерные технологии — это весьма чувствительная область, и здесь Россия не может больше считаться надежным партнером», — сказал он в интервью агентству dpa.

По мнению министра, Москва использует зависимость от своих энергоресурсов для оказания давления, поэтому кабмин ФРГ заявил Еврокомиссии (ЕК) о необходимости включения гражданского атомного сектора России в следующий пакет ограничений.

Ранее еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила о готовности Евросоюза ввести 11-й пакет антироссийских санкций. По ее словам, ЕС должен быть уверен, что Россия не сможет найти способы обойти ограничения.